Quarrata, ragazzino aggredito all’uscita di scuola

Quarrata (Pistoia), 14 gennaio 2025 – Grave episodio a Quarrata. Un ragazzino di 13 anni è stato aggredito e spintonato con violenza a terra da alcuni coetanei davanti a scuola. L’episodio è accaduto sabato 11 gennaio.

Dopo l’intervento di un cittadino che si trovava sul posto, il gruppetto sarebbe stato mandato via, per poi però tornare poco dopo e colpire nuovamente la vittima, prima di essere allontanato una seconda volta dalla stessa persona. Il 13enne è stato poi accompagnato dai genitori al pronto soccorso per gli accertamenti.

"Ci tengo a condannare in maniera ferma e completa il gravissimo episodio di violenza accaduto sabato mattina all'uscita di scuola quando un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di suoi coetanei. Esprimo la mia più completa solidarietà al ragazzo aggredito e alla sua famiglia - le parole del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti -. Ringrazio la persona che è intervenuta, due volte, per evitare che l'accaduto peggiorasse e ci potessero essere conseguenze ancor più gravi. Questo non è il primo né l'unico episodio di violenza che accade nella nostra Quarrata. Non possiamo più tollerare questa violenza. Tutti noi dobbiamo, come comunità, come famiglie, padri, madri, come istituzioni, ognuno nel suo ruolo, condannare e denunciare ogni episodio di violenza di cui siamo testimoni come ha fatto in maniera esemplare il cittadino".