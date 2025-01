Raffiche a duecento chilometri all’ora al passo della Croce Arcana

Quasi 200 chilometri all’ora. E’ questo il record fatto registrare nella notte tra domenica e lunedì dall’anemometro posizionato al passo della Croce Arcana, sul confine tra Toscana ed Emilia Romagna. A dare notizia dell’ennesimo numero straordinario fatto registrare dalla stazione meteo è il sito meteosestola.it, che ospita i dati catturati ai 1.749 metri di altitudine della postazione. Nello specifico il picco di 199,6 km/h è stato fatto registrare alle 1.49 di notte, ma nel corso della giornata di domenica sono state molte le raffiche di vento superiori a 150 chilometri orari: dalle 8 di mattina a notte inoltrata almeno sette volte.

"Questa notte – scrive sulla propria pagina Facebook meteosestola.it – la nostra stazione meteo al passo della Croce Arcana ha registrato venti burrascosi che hanno raggiunto i 200 chilometri orari. Le temperature sono scese a 10 gradi sotto lo zero, ma il vento ha reso il freddo ancora più pungente, con un ‘wind chill’ di circa -29°. Se siete in zona, massima attenzione a vento e ghiaccio".

Non è la prima volta che l’anemometro posizionato alla Croce Arcana fa registrare dati record. A novembre del 2020 fu raggiunta la velocità di 270,4 chilometri orari, mentre nel gennaio 2015 la stazione meteo fece segnare 238,2 km/h.

La postazione meteo della Croce Arcana è stata installata il 27 settembre 2011 a poche centinaia di metri dall’omonimo passo e a un’altezza da terra di 13 metri: si tratta di una stazione meteorologica automatica completa di sensori per la misura della temperatura, umidità precipitazione, velocità e direzione del vento e pressione atmosferica. Proprio per resistere alle fortissime raffiche di vento che soffiano regolarmente, i sensori sono stati rinforzati con una struttura in acciaio inox.

co.da.