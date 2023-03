Raffica di furti in abitazione In manette due giovani ladri I raid anche a Bottegone

Una serie di furti in abitazione avvenuti a metà febbraio tra viale Adua e Bottegone. Colpi messi a segno grazie ad attrezzi da scasso, ma ora i due topi di appartamento sono stati individuati ed arrestati. Sono finiti in carcere grazie alle indagini della squadra mobile di Pistoia, due cittadini trentenni di origini georgiane ritenuti colpevoli di diversi colpi in città. Le denunce sono partite dai cittadini che si sono ritrovati appartamenti a soqquadro con soldi e oro portati via. I due georgiani avrebbero messo a segno altri furti anche in Emilia Romagna e sono stati individuati dalla polizia alle porte del centro storico di Firenze. "L’attività di monitoraggio e contestuale pedinamento su strada ha consentito a pattuglie della squadra mobile di bloccare l’autovettura con a bordo gli indagati, gravati da numerosi precedenti specifici – spiega in una nota la Questura di Pistoia – mentre stavano entrando nel centro urbano di Firenze. Gli agenti hanno bloccato la macchina e senza cagionare danni fisici o materiali ad alcuno, hanno proceduto al fermo, immobilizzando i malviventi e mettendoli immediatamente in sicurezza. L’attività di perquisizione ha consentito di rinvenire, pur se occultati all’interno dell’auto, vari grimaldelli artigianali di differenti lunghezze e dimensioni, nonché una chiave poligonale doppiadiritta, un cacciavite con punta a taglio, ed una pinza. Inoltre, nella disponibilità degli indagati sono stati ritrovati monili d’oro, costituenti probabile provento di furto".

A seguito dei gravi indizi attualmente i due trentenni sono in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Deciso il plauso all’operato della polizia da parte dei cittadini pistoiesi che in queste settimane lamentavano l’aumento vertiginoso di furti in appartamento.

L’ultima operazione contro i furti condotta sul territorio è stata portata avanti dai carabinieri. L’Arma, alla fine di gennaio, aveva schierato lungo le strade di Pistoia e provincia due pattuglie della sezione radiomobile con uomini e mezzi delle Stazioni. L’attività preventiva aveva interessato i territori di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale, Agliana e Quarrata. Nell’arco dell’operazione furono complessivamente identificate 95 persone, controllati 74 mezzi ed effettuate verifiche a sei esercizi pubblici.

M.M.