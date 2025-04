Raciti e sussidiario. L’iter prosegue

Nei giorni scorsi il Comune ha approvato la variante di spesa relativa ai lavori di adeguamento sismico ed impiantistico delle tribune esistenti del Raciti. E sempre di recente, l’ente ha approvato anche la prima variante al progetto esecutivo del sussidiario, per un cantiere quest’ultimo in corso di realizzazione con i fondi Pnrr (per oltre due milioni di euro). Il progetto originale prevedeva com’è noto l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco e il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione.

Con una delibera di giunta dello scorso anno l’Amministrazione ha proposto una modifica al piano che dovrebbe riguardare interventi collaterali inizialmente non programmati, partendo dalla costruzione di una piccola tribuna e dei servizi ad essa collegata. Un’iniziativa che mira a far sì che il nuovo terreno di gioco possa non solo ottenere l’agibilità, ma anche l’omologazione da parte della Figc per quel che riguarda lo svolgimento di partite di campionato e manifestazioni agonistiche. Una certificazione che permetterà al nuovo campo di non essere quindi utilizzato solo per gli allenamenti: potrà insomma ospitare iniziative sportive, rappresentando una sorta di alternativa al campo principale.

La variante in questione propone in soldoni la realizzazione di tribune spettatori con una capienza pari a 164 posti a sedere, oltre a cinque postazioni per disabili, la realizzazione di servizi igienici e di una via di esodo dedicata al pubblico delle nuove tribune.