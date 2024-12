Raccontare un tesoro cittadino con la Normale. Come sarà domani l’Antico Palazzo dei Vescovi

Un tesoro cittadino la cui scoperta, raccolta e narrazione si scrive ancora oggi grazie alla collaborazione con la Scuola Normale di Pisa. Al centro della giornata di studi promossa da Pistoia Musei per oggi, mercoledì 18 dicembre, (dalle 15 alle 18.30), c’è l’Antico Palazzo dei Vescovi, nel cui auditorium si presenteranno i primi risultati della ricerca condotta nell’ambito di un progetto biennale dedicato allo studio del patrimonio storico-artistico del Palazzo finanziato dal bando Por-Fse 2014-2020. La collaborazione con la Normale ha permesso di proseguire l’inventariazione e la catalogazione delle opere conservate nel Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, che attualmente è oggetto di un completo rinnovamento museografico. La ricerca ha compreso la ricognizione delle decorazioni e delle collezioni storico-artistiche presenti nel Palazzo, oltre alla redazione di schede descrittive per le opere appartenenti a Intesa Sanpaolo e a Fondazione Caript. A queste si aggiungono i beni della Chiesa Cattedrale di Pistoia, che saranno esposti nel Museo grazie a una convenzione di valorizzazione firmata congiuntamente da Fondazione Caript, Fondazione Pistoia Musei, Chiesa Cattedrale e Diocesi di Pistoia. La catalogazione di circa 220 opere ha comportato una revisione critica e un aggiornamento bibliografico della letteratura esistente, da cui stanno emergendo importanti novità, incluse nuove attribuzioni e revisioni cronologiche. L’ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione. Il programma del pomeriggio è denso di interventi, che daranno voce a studiosi e professionisti universitari; il dettaglio su pistoiamusei.it

l.m.