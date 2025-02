Raccolta firme per il corso: "Benessere"

Coinvolgere le istituzioni locali e regionali, se serve far partire anche una raccolta firme fra tutti i lavoratori dell’istituto "De Franceschi-Pacinotti" per tutelare il percorso scolastico "Benessere" che vede la presenza, oramai da qualche anno, degli specifici corsi legati ad estetista e parrucchiera. E’ la richiesta che avanzano i componenti della Rsu Cisl dello stesso istituto, ovvero Lorenzo Cristofani, Riccardo Fagioli e Nicola Strumenti, con una apposita lettera inviata in questi giorni al presidente della Regione Eugenio Giani, all’assessora all’istruzione Alessandra Nardini e a tutti i consiglieri regionali. "Questo corso, oltre a rappresentare una autentica possibilità di sbocco economico lavorativo per tutte le ragazze e i ragazzi che scelgono questa opzione di professionalizzazione – affermano i tre rappresentanti in una nota – pensiamo che possa essere una vera opportunità di crescita per tutto l’Istituto. In questi anni il corso "Benessere" cresciuto e si è consolidato nei numeri e nelle professionalizzazioni. Le studentesse che hanno acquisito le qualifiche regionali hanno avuto la possibilità, con successo, di trovare abbastanza rapidamente una collocazione lavorativa adeguata.

L’istituto si è dotato di laboratori all’altezza delle aspettative e ha intessuto negli anni scorsi rapporti di forte collaborazione con i momenti maggiormente edificanti del tessuto lavorativo della provincia". Da qui la ferma volontà di Strumenti, Fagioli e Cristofani di far partire anche una raccolta firme, se necessaria, per sollecitare il rinnovo e la valorizzazione di questo corso, ovvero andare ad estendere quelle che sono le convenzioni in essere tra Regione Toscana e scuola in quanto agenzia formativa. "Le scuole professionali – proseguono i componenti della Rsu Cisl del "De Franceschi-Pacinotti" – sono molto importanti per i propri territori. Questo tipo di formazione è particolarmente vantaggioso perché prepara gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro con maggiore sicurezza e competenza. Le scuole di formazione professionale sono progettate per fornire una formazione orientata al mondo del lavoro: così tale percorso non può che continuare ed intensificarsi".