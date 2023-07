Quelli del Bar Mazzini tra politica e sport

Un momento conviviale per parlare e sorridere dei tempi che furono. Come ogni anno, una consistente parte di "Quelli del Bar Mazzini", come ormai sono definiti gli avventori anni Settanta dello storico locale oggi denominato Antico Bar Mazzini, si sono radunati alla Trattoria San Vitale, un tempo regno incontrastato di Enzo Marchettoni, scomparso nel 2021 a causa del maledetto Covid.

Stavolta si sono ritrovati attorno alla stessa tavola in 14: Italo Cappellini, l’organizzatore principe di tali ritrovi, Alberto Bigagli, Marco Nesti, Andrea Fusari, Sergio Fedi, Franco e Luciano Lucchi, Stefano Carradori, Andrea Vignozzi, Gino Bulleri, Pierluigi Giordani, Valentino Ricci, Guido Tani e Riccardo Iacopini.

"Al Bar Mazzini – ricorda, non senza un velo di malinconia, Alberto Bigagli, ex speaker dello stadio Melani, già autore di piccole storie locali – si viveva dalle 8 sino a notte fonda. Pistoiese, politica e donne erano i temi dominanti, i giochi di carte (tutti quelli possibili e immaginabili) e le trasferte enogastronomiche in Versilia, a Siena e Firenze i nostri piccoli, grandi svaghi. In più davamo vita all’Atletico Pistoia, che partecipò a vari campionati Uisp conquistando una ‘Coppa Sammontana’ (3-2 al Candeglia) e due tornei a Marliana, battendo sempre in finale la società organizzatrice, l’Unione Sportiva Montecatini Alto".

Manca soltanto la chiosa "bei tempi" e un sospirone: la vita, questa vita tanto bella, scorre in fretta. Troppo in fretta.

Gianluca Barni