Quell’energia che serve alla comunità

Ripartire dalla Bellezza, dalla politica del fare per rafforzare lo spirito comune in una città che ha ancora tanto da sperimentare, da far scoprire e soprattutto da scoprire di sé. Mettendosi in discussione sì, come spesso accade tra i pistoiesi tanto sul marciapiede quanto sulle piazze virtuali, sempre guardando però al buono che c’è e a quello da (ri)trovare. Basta crederci! Ed è con un’iniezione di ottimismo, condita d’amore e da un pizzico di sana follia che dovremmo affrontare le feste. La fine dell’anno e in particolare l’inizio del nuovo. Nella consapevolezza che siamo noi – ognuno di noi – responsabili del mondo che ci ruota intorno. Nel bene e nel male.