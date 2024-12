"Quel che provo dir non so" stasera al teatro Verdi. Sul palcoscenico tutte le emozioni di Spollon

Serata di emozioni al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Questa sera, a partire dalle 21, Pierpaolo Spollon parlerà di emozioni in "Quel che provo dir non so". L’attore padovano, volto noto di cinema e televisione, racconterà quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni con un monologo, divertente e autoironico. Forte dei numerosi successi televisivi, tra cui Doc- nelle tue mani, Odio il Natale, Che Dio ci aiuti, L’Allieva, Spollon promette di emozionare. Amatissimo dal pubblico, ospite speciale a Stasera c’è Cattelan e Boomerissima, ha mostrato la sua autoironia e quel pizzico di disagio, ingredienti tutti millennial che l’attore esprime a colpi di meme sui social. Le emozioni sono al centro del suo spettacolo, sono per lui un tema fondamentale o, per meglio dire, urgente. "Tutti sappiamo cos’è un’emozione, tutti sappiamo che le proviamo e questo sembra essere sufficiente. E invece purtroppo, soprattutto in questo periodo storico in cui la tecnologia la fa da padrona, non è più sufficiente: dobbiamo un attimo fare un passo indietro", sostiene. Che è quello che l’attore fa nel suo spettacolo, nel quale tiene a specificare. "Lungi da me fare un’autobiografia della mia vita. Che poi, ho 36 anni e non ho niente da insegnare a nessuno. Però, ho visto che nella mia vita c’è stato un momento nel quale non mettevo attenzione alle emozioni, non mi fermavo a rifletterci e le cose sono andate a scatafascio". Quindi il consiglio che dà a tutti è semplice. "Fermatevi. Perché è sano fermarsi e riflettere o parlare con qualcuno che ne sa più di noi".

Gianluca Barni