Quarrata brilla: vittoria a Castelfiorentino

QUARRATA Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Primo successo del 2025 per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che regola con il punteggio di 77-59 l’ABC al PalaBetti di Castelfiorentino. Decisivo il parziale del secondo periodo: dopo aver già concluso il primo quarto sul +7 (23-16), i mobilieri non tolgono il piede dall’acceleratore e incrementano ulteriormente il loro margine. I padroni di casa faticano sia a contenere gli attacchi ospiti sia a trovare soluzioni efficaci in fase offensiva e così il Dany Basket può piazzare un parziale di 9-0 che vale il +16. I quattro punti consecutivi di Ciano non spaventano la truppa di coach Alberto Tonfoni, che all’intervallo è già in pieno controllo: al 20’ il tabellone luminoso recita 46-24. La musica non cambia al rientro dagli spogliatoi.

Frenare l’avanzata biancoblu resta un enigma per l’ABC e a fil di sirena Diks fissa il punteggio sul 63-42 (30’). In avvio di ultimo quarto, il mini break aperto e chiuso dall’ex Falaschi permette ai gialloblu di tornare a -15 dopo due minuti (63-48). Angelucci però segna da tre punti, Antonini lo imita e al 35’ ristabilisce il +20. Una forbice che resta invariata fino alla sirena. ABC Castelfiorentino – Dany Basket Quarrata 59-77 (16-23, 24-46, 42-63). Quarrata: Angelucci 13, Artioli 6, Nyuol, Balducci 9, Molteni 12, Diks 3, Regoli 14, Pieralli, Antonini 14, Babovic, Tiberti 6. Quarrata è settimo in classifica con 18 punti.