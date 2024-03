Quarant’anni della scuola di musica: "Abbiamo sfornato molti talenti"

Non solo didattica della musica, ma anche l’occasione per fare aggregazione e dare il proprio contributo culturale alla comunità: un impegno continuativo sul territorio che ha portato adesso la scuola di musica Harmony di Quarrata a festeggiare i 40 anni di attività. Era infatti il 1984 quando un giovanissimo Massimo Sermi, con un gruppo di altri giovani musicisti professionisti come lui pieni di entusiasmo, decise di aprire la scuola che avrebbe nel tempo insegnato a suonare a generazioni di ragazzi e ragazze. Dalla scuola di musica Harmony di via XXV Aprile sono passati nel tempo allievi che poi hanno trovato sbocchi professionali in campo artistico e musicale, come, solo per dirne alcuni, il pianista Gabriele Leporatti, Federico Pacini dei Bandabardò, Andrea Agresti, Benedetta Gaggioli soprano lirico, la cantante Sara Montagni.

Il primo saggio venne organizzato presso la saletta della biblioteca di Quarrata, (oggi sede dell’ufficio del sindaco e della giunta) con un grande successo. Per la prima volta una scuola di musica aveva organizzato un evento artistico musicale di quel genere. Da allora il professore Massimo Sermi, coadiuvato anche dalla moglie Maria Cristina Luchetti e da uno staff, continua a portare avanti l’attività della scuola Harmony che mantiene il suo ruolo di punto di riferimento per chi, dai 5 ai 90 anni, desideri imparare dall’inizio oppure approfondire lo studio di uno strumento musicale. Attualmente i corsi comprendono lo studio di pianoforte, chitarra classica e elettrica, basso, strumenti a fiato, strumenti ad arco, percussioni, canto, propedeutica musicale.

"Da noi i ragazzi vengono volentieri perché trovano un clima amichevole e aperto, ma il nostro è un approccio allo studio tradizionale – spiegano Massimo e Cristina – nel senso che qui si parte dalle basi per imparare a leggere la musica, indispensabili quando ci si avvicina allo studio di qualsiasi strumento. Nella nostra scuola si preparano anche gli allievi agli esami di ammissione al liceo musicale e al conservatorio, sostenendoli poi durante il percorso formativo".

Daniela Gori