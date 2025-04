Quanto ’pesano’ le multe. Pistoia è quinta in Toscana. Incassati oltre sei milioni

PISTOIA

Quinto posto in Toscana per valore complessivo di soldi incassati dal Comune nel 2024 dai proventi relativi alle multe per violazioni del codice della strada. Ma, questo parametro, cresce ancora di più portando il capoluogo al terzo posto regionale per quel che concerne il rapporto pro capite delle sanzioni: ogni residente, di fatto, è come se avesse speso lo scorso anno 72,8 euro per pagare le contravvenzioni. Dalle elaborazioni di Facile.it sui dati pubblicati da Siope, ecco che emerge quella che è la cartina relativa alle violazioni delle norme alla guida degli ultimi dodici mesi con il nostro capoluogo che ha incassato poco meno di sei milioni e mezzo di euro (per la precisione 6.481.938 euro). Numeri che fanno specie se si va a pensare ai casi più spinosi sul territorio, uno su tutti l’autovelox di Pontenuovo che comunque lo scorso anno era in servizio ed ha prodotto grandissime polemiche per l’elevato numero di verbali emessi.

Una cifra che, in termini assoluti, porta al quinto posto della classifica regionale guidata, ovviamente, da Firenze: il centro nevralgico della Toscana nel 2024 ha incassato qualcosa come 61 milioni e 648mila euro da chi non ha rispettato alla lettera il codice della strada. Alle sue spalle c’è Livorno con 9,3 milioni, Siena (9,1 milioni) e Prato (7,1 milioni) per poi arrivare appunto al dato pistoiese: i più bravi sono indubbiamente i grossetani con 2,5 milioni di euro spesi che vanno a far meglio della sommatoria di Massa e Carrara che, prese singolarmente, sono più basse ma messe insieme arrivano a quasi 4,4 milioni di euro. Cambia leggermente la panoramica, invece, per quel che riguarda la media pro-capite di spesa per le multe nel corso del 2024. Qui la classifica è guidata da Siena con ben 171,5 euro davanti a Firenze (92) e Pistoia (72,8) che si prende la medaglia di bronzo di questa classifica poco invidiabile con un centinaio di euro in meno, comunque, della stessa Siena ma oltre il doppio delle più vicine Prato (35,8 euro) e Lucca (32,1).

Proprio questo dato della spesa pro-capite è sicuramente indicativo del fatto di come l’assicurazione Rc Auto sia fra le più care d’Italia a queste latitudini, a fronte di parametri particolarmente elevati per quel che concerne gli incassi di sanzioni e, quindi, di possibili sinistri. Allargando leggermente la panoramica, infine, nella graduatoria provinciale al secondo posto c’è Montecatini Terme con un milione e 700mila euro circa e la terza è Pescia con 434mila euro: chiude, come comune più virtuoso, Sambuca Pistoiese con appena 345,15 euro incassati in un anno solare.

Saverio Melegari