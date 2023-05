Pure i giovani fanno impresa E così l’istituto "Fedi–Fermi" si conferma un’eccellenza

Provengono dall’istituto pistoiese "Silvano Fedi - Enrico Fermi" le due imprese di studenti vincitrici della selezione regionale di "Impresa in azione 2023", che parteciperanno alla finale nazionale prevista a Milano, presso l’Università Bocconi il 5 e 6 giugno prossimi. La fase toscana del programma di educazione imprenditoriale, rivolto agli studenti dai 16 ai 19 anni delle scuole superiori, si è svolta nei giorni scorsi presso la sede pisana della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. "E’ sempre grande la soddisfazione che proviamo nella giornata conclusiva di questo progetto, che tanto appassiona e coinvolge gli studenti partecipanti – dichiara il presidente Valter Tamburini (foto a destra) –. Ogni iniziativa che riduca la distanza tra il mondo produttivo e quello della formazione scolastica è di indiscutibile importanza soprattutto in questa fase in cui a livello nazionale e locale le imprese faticano nel reperire sul mercato del lavoro le competenze richieste. L’iniziativa ’Impresa in Azione’, a partire dall’autoimprenditorialità, è in grado di sviluppare quelle competenze tecniche e trasversali che potranno risultare utili nel futuro lavorativo dei giovani coinvolti nelle imprese che eventualmente essi stessi decideranno di avviare o in quelle in cui saranno assunti".

La competizione regionale ha visto sfidarsi, a colpi di idee, 20 mini imprese provenienti da istituti scolastici superiori della Toscana le cui classi partecipanti sono state impegnate per mesi, a scopo formativo, in una autentica gestione imprenditoriale, dallo sviluppo di un concept, con relativo studio di fattibilità, fino alla realizzazione del prodotto e al suo lancio sul mercato, imparando a misurarsi con problematiche di impresa in tutto simili a quelle reali. La selezione, affidata ad una giuria qualificata, ha decretato l’en plein dell’Itts Fedi-Fermi di Pistoia, da cui provengono le due imprese vincitrici, la "Safey" (nella foto in prima) e la "YourVibes" (nella foto), Safey ha realizzato un prodotto consistente in una serie di giocattoli collezionabili per bambini rappresentanti gli elementi che compongono la strada: dal semaforo, alla macchina, dalle strisce. YourVibes ha realizzato un social network che promuove incontri dal vivo e la creazione di relazioni significative. La classe che nella finale nazionale si aggiudicherà il titolo di Miglior mini-impresa Junior Achievement Italia, avrà l’opportunità di rappresentare il nostro Paese a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, che si terrà a luglio a Istanbul.

red.pt