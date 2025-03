Pulizia e potature lungo le strade

"Sono in corso gli interventi di pulizia e potatura programmati dall’Ufficio tecnico del Comune lungo i margini delle strade comunali". Ne dà notizia l’amministrazione. "L’attività di manutenzione e messa in sicurezza degli alberi che impattano sulla viabilità comunale – si legge – viene ripetuta annualmente in diverse aree del territorio, con l’obiettivo di completare progressivamente la potatura lungo tutte le strade comunali. Per lo svolgimento di questi lavori, in queste settimane sono operative una ditta incaricata dall’ufficio tecnico e gli operai comunali".

L’intervento della squadra da quest’anno è supportato da un camion, appositamente allestito. Investire in mezzi e attrezzature adeguate per garantire un lavoro efficace agli operai comunali è una priorità della giunta, che sta già dando risultati concreti nella cura del territorio. Le aree interessate dalle potature e dai tagli di quest’anno sono Maresca, Bardalone, Oppiaccio e San Marcello.

"Questo intervento – sottolinea il vicesindaco Giacomo Buonomini – segue il lavoro svolto dagli operai comunali nei mesi scorsi per la regimazione delle acque e la pulizia delle caditoie stradali sulle strade comunali. In particolare, la manutenzione e la potatura delle piante, o, se necessario, tagli mirati e circoscritti lungo le strade rivestono un ruolo fondamentale. È importante sottolineare che gli interventi comunali, da soli, non sono sufficienti: anche gli altri enti devono provvedere per le aree di loro competenza, e i lavori eseguiti dai privati nelle proprie particelle sono altrettanto utili. Per questo motivo, invito ogni proprietario a occuparsi della manutenzione dei propri terreni, nell’interesse sia personale sia collettivo".

Andrea Nannini