Puccini, appunti di vita e scrittura racchiusi in "Sogno veneziano"

Il prossimo 7 agosto, nella Villa del Castellaccio, sarà presentato ‘Sogno veneziano’, il nuovo libro di Carlo Vivaldi Forti pubblicato da Gingko Edizioni. Una location che non è stata scelta a caso: il Maestro Giacomo Puccini trascorse, nella magione oggi proprietà di Guido Anzilotti, l’estate del 1895, componendovi il secondo e terzo atto della ‘Bohéme’. E il volume di Vivaldi Forti racconta una storia legata al grande Maestro lucchese. Puccini era legatissimo alla famiglia Forti: era uso trascorrere molto tempo nell’antico palazzo in piazza Mazzini. Frequentava Pescia, dove viveva anche la sorella Ramelde.

In occasione di una visita, nella primavera del 1924, raccontò agli amici la trama di un lavoro che si riproponeva di scrivere una volta terminata la ‘Turandot’: un’opera che avrebbe dovuto essere ambientata a Venezia, della quale si trovano tracce anche nella corrispondenza con i librettisti Giuseppe Adami e Renato Simoni e con il Maestro Riccardo Schnabl. "A Firenze, in casa di Gino Mochi- spiega Vivaldi Forti –erano conservate una serie di memorie di famiglia, fra le quali il brogliaccio in cui il fratello di mio nonno aveva trascritto gli appunti su questa opera. Puccini, nel corso di una sua visita a mio nonno, aveva anticipato la trama dell’opera che si proponeva di scrivere. Nel libro, oltre alla trama dell’opera non scritta dal Maestro, ho pubblicato una serie di aneddoti inediti, che raccontano la vita di Puccini a Uzzano e Pescia, e aiutano a disegnare meglio il suo personaggio". Del libro è appena uscita anche un’edizione in lingua inglese, destinata al pubblico cinese e giapponese. Emanuele Cutsodontis