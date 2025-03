Pubblicato il bando per organizzare il grande festival dell’estate

Il Comune ha pubblicato il bando per l’organizzazione del tradizionale festival sportivo-ricreativo all’aria aperta per l’estate 2025. "Il festival estivo all’aria aperta, appuntamento ormai consolidato nelle estati di San Marcello Piteglio – spiegano gli assessori a sport e turismo, Giacomo Buonomini e Clio Cinotti – sarà organizzato quest’anno con una formula e obiettivi rinnovati, pensati per favorire la massima integrazione con il territorio. Il bando per l’organizzazione e realizzazione di eventi sportivo-ricreativi per l’estate 2025 è aperto ad associazioni, società, cooperative, enti del terzo settore e privati con esperienza documentata nel settore di almeno due anni. L’edizione 2025 – spiegano ancora – segna un’evoluzione del format: dopo aver coinvolto negli anni passati tre frazioni del Comune (San Marcello, il Ponte Sospeso, la Foresta del Teso) e valorizzato luoghi suggestivi come boschi e sentieri, oggi si rivolge agli appassionati di sport outdoor e alle famiglie, dai turisti ai residenti". L’obiettivo di questa nuovo modello di festival è ambizioso: riuscire a proporre un’esperienza ancora più integrata con l’offerta turistica locale, puntando anche alla destagionalizzazione e al coinvolgimento degli operatori turistici, senza sovrapporsi ad altri eventi consolidati, contando su un piano di comunicazione che promuova per l’intera estate tutto il territorio. "Il modello del festival – commentano infine i due assessori – è stato ripensato per dare maggiore visibilità alle attività ricettive del territorio, fondamentali per lo sviluppo turistico del nostro Comune". Il bando prevede che i progetti presentati valorizzino in particolare le attività sportive all’aria aperta, che sia coinvolto un ospite di rilievo e forte richiamo, che ci sia la partecipazione attiva degli operatori economici locali con marketing territoriale e promozione. I progetti dovranno essere presentati entro le 10 del 7 aprile.

Andrea Nannini