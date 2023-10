Provinciale 18 con limitazioni a Montagna causa cantieri

Saranno giorni impegnativi sul fronte cantieri per la Montagna Pistoiese e gli automobilisti. Sono pronti al via, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento del manto lungo la Sp 18 sul viale panoramico e in Via della Battaglia. Lo rende noto il Comune di San Marcello Piterglio, a seguito della richiesta dell’amministrazione provinciale, per questo alcuni tratti della Sp18 subiranno interdizione al traffico per permettere agli operai di effettuare gli di interventi sul manto stradale. "Nello specifico – scrive il Comune – chiusura totale della sede viaria, compreso divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati, lungo la Sp18 Lizzanese nel tratto compreso tra l’intersezione con la Sr66 (lato ospedale) e il numero civico 401 (polizia stradale), dal giorno 4 ottobre al giorno 10 ottobre dalle 8 alle 18.30, escluso festivi. La ditta esecutrice – prosegue la nota – organizzerà i lavori in maniera tale da garantire in ogni momento l’accesso in sicurezza alle abitazioni poste sulla strada oggetto della presente ordinanza. Nel caso di chiusura lavori anticipata la percorribilità dei tratti di strada interessati riprenderà in regime normale".

Andrea Nannini