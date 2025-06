Prove da atleta per Giani. Testato il nuovo Palacardelli

Due palleggi, un salto prima di lanciare e il presidente della Regione Eugenio Giani, un po’ istituzione, un po’ atleta con la becca della camicia fuori dai pantaloni, ha provato il canestro della struttura geodetica di Monsummano finanziata con i fondi di un bando regionale. È successo sabato, durante l’inaugurazione ufficiale dei già rodati Palacardelli e del Pallone, che a breve si aprirà per lasciar spazio alle attività all’aperto per richiudersi a settembre e configurare così come struttura al chiuso. La festa dello sport si è tenuta alla fine dei lavori che sono durati 2 anni per il palazzetto del basket, che subì l’ultimo crollo ufficialmente a seguito di una raffica di vento che ne portò via una facciata, le vetrate, e parte della copertura del tetto. Il rifacimento del Palacardelli è costato 750mila, di cui 500mila provenienti dai fondi della Regione Toscana e 250mila dalle casse del Comune di Monsummano a cui si aggiungono anche i 50mila euro che sono stati necessari per la ripulitura e messa in sicurezza dell’area dopo il crollo e lo smaltimento delle macerie.

Per la struttura geodetica invece, che è stata costruita in una parte dello spazio all’aperto della piscina gestita dall’Associazione Nuoto Valdinievole e adiacente al palazzetto del basket 630mila, di cui 400mila dalla Regione Toscana e 230mila dal Comune di Monsummano. Quella di sabato è stata una presenza un po’ a sorpresa del governatore Eugenio Giani, che ha sempre sostenuto il sindaco Simona De Caro, presente anch’ella all’inaugurazione e alla relativa festa dello sport.

AF