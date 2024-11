Proposte formative e lavorative. Un’occasione per i giovani di Pistoia

PISTOIA

Una possibilità, formativa e lavorativa, per i nostri ragazzi.

È "Orientati – scegli il tuo futuro", una ’due giorni’ di incontri e stand da visitare al Centro Mati 1909, in via Bonellina a Pistoia. Una modalità, che non vuole andare contro gli Open Day degli istituti scolastici secondari di secondo grado ma se possibile cerca di aumentare la visibilità degli stessi, che ha riscosso un ottimo successo, di gradimento e presenze, giunta alla quarta edizione in un crescendo rossiniano. Se vogliamo trovare una pecca, però, è che la presentazione della lodevole iniziativa, si sia svolta il primo giorno della stessa e non prima di questa data. Ieri, infatti, è stato possibile per studenti, familiari e semplici curiosi visitare gli stand e partecipare ai dibattiti per l’intera giornata, oggi l’orario di apertura sarà soltanto dalle 9 alle 13.

C’era davvero tanta gente all’inaugurazione e molte persone hanno potuto affollare (e scoprire) il Centro Mati durante tutto il giorno. Osservando da vicino la proposta formativa delle varie scuole e pure quella lavorativa di forze dell’ordine, armate e civili con funzione di polizia. Perché, come ha avuto modo di asserire Francesco Mati, che con Paolo Mati ha fatto gli onori di casa, "gli studenti devono prepararsi soprattutto al futuro. Bisogna saper anticipare i tempi" (un po’ come ha sempre fatto lui). Alla presentazione e ai saluti ufficiali, coordinati da Miriam Valentino dell’Ufficio scolastico provinciale, hanno preso parte il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, Ilaria Baroni, provveditore agli studi di Pistoia e Prato, Alessio Mantellassi, presidente della Consulta provinciale pistoiese degli studenti, e Daniele Bosi, dirigente preposto alla sede di Pistoia della Camera di Commercio. Presenti (e ringraziati) pure l’assessore alla cultura del Comune di Pistoia, Benedetta Menichelli, Matteo Giusti, consigliere provinciale con delega della Rete scolastica provinciale, e Samuel Olla, titolare di BG Legno e Olla Home Solution, tra gli sponsor dell’evento. "Le sfide che ci attendono sono moltissime: è necessario farsi trovare pronti, ora come e più di prima – hanno avuto modo di asserire tutti i presenti –. È fondamentale fare una buona formazione, che prepari a ciò che accadrà tra 5, 10 anni. Con ‘Orientati’ si offre un’opportunità in più ai nostri giovani". Merita, quindi, passare dal Centro Mati, per rendersi conto di tutto questo.

Gianluca Barni