Pronto il libro che aveva scritto con gli amici Pagine inedite sulla storia del Gs Cantagrillo

PISTOIA

Ci sarà un libro postumo scritto da Riccardo Biagini. Lo aveva scritto assieme a tre carissimi amici, l’ingegnere Serafino Cappelli, Dalmazio Biagini, dirigente storico del ciclismo di Cantagrillo e Valter Ciurli, altro appassionato di ciclismo che fa parte dell’Uc Larcianese. Il libro che parla della lunga e splendida storia del Gruppo Sportivo Cantagrillo, dagli Anni Settanta fino al 1994, è già pronto per essere stampato ed uscirà nelle prossime settimane, ma Riccardo che teneva tanto a questa pubblicazione non lo potrà vedere. Due giorni prima della sua tragica morte, aveva chiamato l’amico Cappelli per fare presente che si era dimenticato di citare uno dei numerosi dirigenti che avevano lavorato per le fortune e i successi del G.S. Cantagrillo ed occorreva in tutte le maniere ricordarlo, cosa che sicuramente sarà fatta dagli amici di Riccardo prima dell’uscita. Si era impegnato tantissimo nello scriverlo, protagonista in primis come atleta, nel ricordare i tanti grandi protagonisti che indossarono la maglia della società di Cantagrillo durante quel felicissimo periodo. Il ricordo dei compagni di squadra, quello di altri atleti; il ricordo dei dirigenti e quello dei direttori sportivi, uno su tutti Marcello Massini, 80 anni compiuti da poco, che continua oggi la propria attività in ammiraglia nel team lucchese Gragnano Sporting Club. Biagini lo ha sempre considerato un maestro, i cui insegnamenti sono stati sempre lungimiranti e preziosi per i corridori che Massini ha guidato. E nel libro fatti, curiosità, episodi, aneddoti, raccontati da Riccardo Biagini assieme alle tantissime e prestigiose vittorie ottenute dal Gs durante la presenza nel ciclismo. Sarà un bel ricordo leggere quanto scritto da un personaggio che amava questo sport.

Antonio Mannori