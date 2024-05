Promozione per Petrone. Ora è tenente colonnello

Lunedì mattina, nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, il comandante della Compagnia, già maggiore Antonietta Petrone è stato promosso al grado di tenente colonello. Arruolato nel 2004, il tenente colonello Petrone ha frequentato i corsi presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza. Al termine del corso di formazione è stato destinato quale comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino e, successivamente, ha ricoperto gli incarichi di comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Mirafiori e di addetto all’ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Torino. Sempre a Torino, ha ricoperto l’incarico di comandante di Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e di Comandante della Compagnia Allievi presso la Scuola Carabinieri.

Nel 2018 ha comandato la Compagnia Carabinieri di Faenza per quattro anni per poi giungere a Pistoia, ove sta ricoprendo analogo incarico dal mese di settembre del 2022. Al neo tenente colonello Petrone vanno i più sentiti complimenti e congratulazioni per la promozione da parte dell’Arma di Pistoia attraverso il suo comandante provinciale colonnello Stanislao Nacca.