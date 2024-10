Progetto Rsa a Vicofaro. Un quartiere ’diverso’. Con la nuova viabilità e due parcheggi in più

Un altro passo in avanti molto importante per arrivare, in tempi celeri, a veder iniziare a viaggiare operai e ruspe nel mega cantiere di Vicofaro è stato firmato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale per quanto concerne le due nuove Rsa che dovranno sorgere dove, un tempo, c’era la vecchia fornace, dismessa da decenni. Un’area molto grande fra la via Nazario Sauro e via Donati che cambierà volto con la costruzione di due strutture socio-sanitarie, una accanto all’altra, per persone anziane per un totale di 160 posti complessivi ai quali aggiungere 30 posti per l’assistenza diurna. Una maxi-opera che cambierà il modo di vivere questo angolo di città, da anni alle prese con le serie problematiche che derivano dall’accoglienza dei migranti nella parrocchia del quartiere, distante non più di cento metri dall’area che sarà edificata. Il passaggio formale, a livello politico, si era avuto un anno fa con l’approvazione della variante urbanistica in consiglio comunale ma adesso ce n’è stato uno ancora più importante con la firma della convenzione dell’atto di cessione delle aree dal Comune alla società "Carron Cav. Angelo Spa" con sede a Treviso, un colosso che si occuperà della realizzazione delle due Rsa e che è operativa anche in altri progetti nella nostra provincia.

Come spesso succede in questi casi, e visto che si andrà a consumare ancora suolo pubblico, il Comune ha ottenuto in cambio degli oneri di urbanizzazione la realizzazione di opere in favore della comunità come giardini, piste ciclabili e parcheggi pubblici, oltre la sistemazione dei servizi per quanto concerne il sistema fognario e idrico, per un valore complessivo di oltre due milioni di euro da parte dell’investitore privato. Nello specifico, nell’area ci sarà una nuova viabilità da via Donati a via Nazario Sauro per andare ad alleggerire il traffico nella zona e la realizzazione di due parcheggi pubblici che serviranno per dare maggior respiro e agio al quartiere con il primo che insisterà sempre dalla parte di via Donati e l’altro su via Fonda di Vicofaro. Tutto questo, e molto altro, è scritto negli atti che sono stati firmati di fronte al notaio fra le parti in causa nei giorni scorsi e contenuti nella determina dirigenziale che approfondisce la questione e la rende pubblica col Comune che concede le aree interessate specificando che "non gravano vincoli che ostano alla realizzazione" delle due Rsa e degli spazi pubblici, così come sono decadute anche le ipoteche di alcune zone facenti parte la pertinenza delle nuove strutture "con la totale cancellazione con l’atto autenticato". A questo punto manca capire quando il cantiere potrà iniziare: nel documento firmato si fa riferimento ad un periodo temporale di cinque anni durante il quale il proprietario, appunto "Carron", potrà costruire le due nuove Rsa.

