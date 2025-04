Progetto "Adulti in-formati" . Al via 238 corsi gratuiti per tutti

Un importante progetto di educazione permanente promosso dalle biblioteche della Rete documentaria della provincia di Pistoia a favore dei cittadini residenti a Pistoia e provincia. È in partenza per le prossime settimane sul tema "Adulti in-formati a Pistoia. Per una cittadinanza attiva e consapevole". Questo il titolo del progetto che prevede la realizzazione di corsi gratuiti di educazione permanente non formale rivolti alla popolazione maggiorenne che vive o lavora sul territorio.

L’offerta complessiva è costituita da 238 corsi di durata diversa, per un totale di ben 2360 ore di formazione non formale. I primi corsi prenderanno il via a inizio maggio, secondo una articolazione dell’offerta che proseguirà continuativamente fino a dicembre 2026, con l’interruzione programmata nel periodo estivo e durante le festività natalizie.

Da ieri è attivo il sito web fseredop.comune.pistoia.it, nel quale a mano a mano saranno pubblicate le informazioni sui corsi in partenza, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di avvio: in questo intervallo di tempo sarà possibile scegliere i corsi di proprio interesse e iscriversi, compilando un modulo on-line. I corsi – spiega una nota del Comune – sono distribuiti tra diverse aree tematiche, a seconda delle competenze fornite: dalle competenze digitali a quelle linguistiche, dal benessere alla salute, dalla conoscenza del territorio all’intelligenza artificiale. Possono frequentare i corsi i cittadini italiani e stranieri maggiorenni che risiedono, sono domiciliati o lavorano sul territorio.