"Progetti bloccati dall’alluvione, ma ripartiamo"

Rendiconto degli obiettivi raggiunti nei primi due anni e mezzo di governo e progetti in corso per il futuro: presentato venerdì sera al circolo Arci del Parco Verde, in un evento organizzato dalla sezione locale del Pd, il bilancio di metà mandato dell’amministrazione comunale, dal sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, insieme agli assessori Patrizio Mearelli, Mariavittoria Michelacci, Annamaria Turetti, Tommaso Scarnato e Simone Niccolai. Occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto, ma soprattutto per anticipare i progetti che saranno realizzati da qui a giugno 2027. Un mandato, quello di Romiti, iniziato a giugno 2022 e segnato dall’alluvione del novembre di un anno fa, che ha bloccato gli interventi ordinari e straordinari previsti nel documento programmatico del sindaco al suo insediamento. Di conseguenza hanno ripreso l’avvio i progetti per la città, tra cui interventi, anche strutturali, per mitigare il rischio idraulico, in funzione dei quali il Comune ha chiesto alla Regione quindici milioni e 176mila euro. In previsione, tra le opere da realizzare, ci sono la cassa d’espansione a bocca tarata in località Silvione, un’altra cassa sul Falchereto, e la messa in sicurezza del fosso del Mulinaccio. Tutti pronti poi, e in attesa di finanziamento, i progetti per ridurre il rischio idrogeologico nella piana quarratina. Massima attenzione alle politiche sociali, come ha ribadito il sindaco: "Ogni decisione che questa amministrazione ha preso in questi due anni e mezzo e che prenderà in futuro è stata guidata dal principio di non lasciare indietro nessuno" ha sottolineato Romiti.

Programmati pertanto interventi di sostegno al reddito, per la tutela dei minori, per il contrasto alla povertà educativa e per l’emporio sociale. Il contributo di locazione per soggetti in difficoltà economiche è sostenuto principalmente dal Comune (nel 2024 circa 100mila euro), visto che sono venuti meno da due anni i 180 mila euro che prima erano messi a disposizione dallo Stato. Conseguito l’obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio, tra gli altri punti messi in rilievo, quello che il personale a tempo indeterminato sarà incrementato a settembre 2025 con l’aggiunta di otto vigili.

E’ in crescita l’efficienza energetica negli edifici scolastici e comunali, ed è quasi completato l’ampliamento dell’impianto sportivo dello stadio Raciti con un campo sussidiario. Per la viabilità, sono stati investiti 750mila euro per i lavori in via di Lucciano, con gara già conclusa e affidamento dei lavori a primavera. In via Lunga o Riacci è stata ripristinata provvisoriamente la viabilità con un progetto da finanziare di 360mila euro per la sistemazione definitiva. Per la manutenzione di villa la Magia sono conclusi i lavori finanziati con fondi Pnrr con riapertura a marzo 2025 e inaugurazione ufficiale tra maggio e giugno 2025.

Daniela Gori