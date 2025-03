"Profondo rosso", cinquant’anni da horror

Sette marzo 1975, una data un destino. Per il grande pubblico, che iniziò una specie di venerazione nei confronti del regista, ma soprattutto per lui, Dario Argento, che con quella pellicola diventata cult passò definitivamente al genere horror, per il quale in tutto il mondo oggi è conosciuto. E allora buon compleanno "Profondo rosso", oggi arrivato a cinquant’anni da quell’uscita nelle sale cinematografiche d’Italia. E se in tutta Italia ci si organizza per celebrare questo traguardo, anche Pistoia offre il suo contributo: a mezzo secolo di distanza, Spazio 77 e Giallo Pistoia organizzano infatti "Profondo 50", giornata omaggio alla pellicola cult che si terrà domani, sabato 15 marzo, all’auditorium del Circolo Hitachi di via Ciliegiole 77, a Pistoia. L’evento aprirà ufficialmente la serie delle anteprime alla quindicesima edizione del festival Giallo Pistoia, in programma da venerdì 11 a lunedì 14 aprile. Considerato a tutti gli effetti una delle icone della cultura di massa italiana del secondo Novecento, "Profondo Rosso" continua a essere oggetto di un’abbondante produzione saggistica e punto di riferimento per un numero importante di estimatori e appassionati.

La giornata inizierà alle 15.30 con i saluti del direttore artistico di Spazio 77, Lorenzo Grazioso, e del presidente di Giallo Pistoia Giuseppe Previti. Poi, sul grande schermo del teatro di via Ciliegiole, sarà proiettato il film nella versione originale del 1975. La storia è, si suppone, conosciuta ai più e culmina con un colpo di scena tra i più spaventosi del nostro cinema recente. Ispirazione per quella pellicola arrivò da film realizzati dal grande Alfred Hitchcock, cui Argento aggiunse elementi caratterizzanti propri del suo fare cinema. Non secondaria la musica (Giorgio Gaslini e i Goblin) che accompagna il film, tanto da far diventare il tema di "Profondo Rosso" l’incarnazione della canzone horror perfetta. Alla proiezione del film seguirà il talk "Come in un sogno senza tempo", presenti Roberto Lasagna, critico cinematografico e autore di "Dario Argento: le tenebre del mondo", Mauro D’Avino e Lorenzo Rumori, animatori del portale Davinotti.com e autori di "Dario Argento, si gira!: insieme al maestro del thriller sui luoghi della paura", e Francesco Belliti, giornalista di Nocturno.it.

Al termine apericena al Bar 77 e spazio alla musica con Brivido Coxca, dj set a tema con Francesco ‘Coxca’ Giovannini tra colonne sonore e atmosfere thriller. Per l’intera giornata sarà possibile visitare la mostra "Argento poster", curata dal collezionista Paolo Priami, e il bookshop a tema allestito dalla libreria Fahrenheit 451. L’ingresso agli eventi è gratuito fino a esaurimento posti. Per prenotare il posto in sala scrivere a [email protected] o inviare un messaggio Whatsapp al 351.827 0336. Per prenotare l’apericena telefonare invece allo 0573.32626.

linda meoni