Primo soccorso. Lezioni alla Misericordia

Nei casi di emergenza il tempo è il fattore chiave per la buona riuscita di un soccorso. Ma a volte, chi si trova a dover aiutare qualcuno che si sente male, non ha la necessaria preparazione e può addirittura creare maggiori difficoltà. È proprio per divulgare le nozioni cardine del primo soccorso, che la Misericordia di Pistoia torna ad offrire un corso gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. Si tratta di un momento formativo che è rivolto a tutte le persone, alle famiglie, ai giovani. Il corso che sarà completamente gratuito. Si parte domani, alle 21, nella sede della Misericordia in via Bonellina 1. Ogni lezione avrà una durata di circa un’ora e mezzo. Ogni sera, per quattro lunedì, il personale della Misericordia darà informazioni sulle tecniche di primo soccorso. Un momento particolarmente importante sarà quello dedicato alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare. Nel corso, infatti, è prevista una parte delle lezioni dedicata alla abilitazione all’uso del defibrillatore semi automatico. La cronaca recente ci dice quanto conoscere il funzionamento di uno strumento che è ormai molto diffuso sul nostro territorio possa portare a salvare vite umane. Si tratta di manovre salva vita che possono fare la differenza. Per chi volesse proseguire la formazione sono previsti altri cinque incontri. Info sul sito della Misericordia.

m.v.