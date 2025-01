PISTOIA La diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è stata archiviata domenica scorsa: è dunque tempo di tirare le somme in vista del prossimo turno. Bilancio agrodolce nel girone A di Prima Categoria: il CQS Pistoia ha pareggiato in casa contro il Pieve Fosciana (1-1, Niccolai) rimanendo comunque al di sopra della linea di galleggiamento, mentre il Chiazzano fanalino di coda è stato brutalizzato dal Montignoso capolista (vincitore per 4-0). Segno "X" preminente invece nel girone D: Campagna ha messo la firma per il Quarrata sotto l’1-1 con il Settimello primo della classe, che tiene gli uomini di Diodato al terzo posto. Scivolone per l’Am Aglianese, adesso ottava: l’Albacarraia ha vinto 1-0. Pari interno a reti inviolate invece per l’Atletico Casini Spedalino, con il Casale Fattoria. Scendendo in Seconda Categoria, il Pescia mastica amaro dopo aver perso lo scontro al vertice: il Piazza capolista ha vinto in trasferta per 1-0 e ha portato a quattro lunghezze il divario sui ragazzi di coach Martini. Matteelli e Tondi da un lato e Nannini (doppietta) dall’altro hanno griffato il 2-2 finale fra Chiesina Uzzanese e Borgo a Buggiano, mentre il Giovani Via Nova ha vinto lo scontro-salvezza contro la Morianese: una boccata d’ossigeno, ma servirà continuità di risultati per lasciare l’ultimo posto. Ed eccoci infine al girone C, con il San Niccolò che continua a fare la lepre: di Menichini la rete che ha steso il Montemurlo e consentito agli aglianesi di mantenere primato e cinque punti di vantaggio sulla Pietà.

In terza posizione, più defilata, c’è la Virtus Montale che dovrà riscattarsi dalla brutta sconfitta interna (2-5) inflitta al Perugi dall’Olimpia Quarrata. Idem dicesi per la Montagna Pistoiese, che se vorrà continuare ad ambire ai playoff dovrà mettersi alle spalle il ko casalingo contro la Valbisenzio (2-3). Stesso punteggio, tra l’altro, che ha impedito al Pistoia Nord di fare punti contro la Galcianese. E in chiusura, la rincorsa salvezza del Bugiani Pool 94 dovrà ricominciare dall’1-1 casalingo con il Tavola, certificato da Ennouti.

Giovanni Fiorentino