Prevenzione contro il melanoma Al via le visite con Far.com e Lilt

La prevenzione può salvare la vita. Martedì 23 e venerdì 26 maggio, in collaborazione con Lilt, associazione provinciale di Pistoia, le Farmacie comunali promuovono due giornate di visite dove sarà possibile far valutare da medici dermatologi i nuovi nevi comparsi di recente o che si sono modificati di forma, dimensione o colore. "Il melanoma è un tumore maligno che spesso viene scambiato per un neo e diagnosticato tardivamente – sottolinea la presidente di Lilt Pistoia, Giulietta Priami – è il più aggressivo dei tumori della pelle e rappresenta l’1-2% di tutti i tumori maligni, con 6mila nuovi casi ogni anno. L’incidenza, che è in progressivo aumento in tutto il mondo". "Arrivando le prime belle giornate di sole – dichiara la dottoressa Sandra Palandri, amministratore unico di Far.com – siamo tutti stimolati a trascorrere qualche fine settimana al mare o comunque qualche ora al sole. Ricordiamoci tuttavia di farlo con prudenza e di utilizzare protezioni solari adeguate al fototipo della nostra pelle, in modo da prendere una bella abbronzatura senza rischiare spiacevoli inconvenienti. Se poi abbiamo un dubbio su qualche neo sospetto questa è l’occasione giusta per intervenire". Le visite saranno effettuate negli ambulatori Lilt di via Andreini 4 e sarà richiesto un contributo di 30 euro per la gestione della struttura, mentre sarà rilasciata gratuitamente la tessera associativa annuale con la quale si potrà avere accesso a tutte le altre visite di prevenzione messe a disposizione dal centro nei 12 mesi successivi. Per prenotarsi è sufficiente andare personalmente in una qualsiasi delle sette Farmacie Comunali: non saranno accettate prenotazioni telefoniche. L’accesso alla visita è prioritario per chi non ha mai effettuato una visita di prevenzione oncologica-dermatologica, proprio per avvicinare quante più persone possibile a questo tipo di screening.