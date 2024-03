Prevenire il bullismo. Uomini dell’Arma in classe

Anche quest’anno scolastico sono state organizzate delle conferenze dirette agli studenti delle varie classi sia delle scuole primarie, secondarie di primo grado che di secondo grado nella provincia di Pistoia. Sono le iniziative intraprese anche dall’Arma dei carabinieri per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Durante gli incontri viene trattato il tema per sensibilizzare i giovani su un problema che appare sempre più spesso in prima pagina coinvolgendo le vittime, la loro famiglia e i loro insegnanti. Per affrontare il bullismo è necessario insegnare agli alunni come gestire le loro emozioni e ciò è possibile insegnando la cultura del rispetto reciproco. La lista dei comportamenti adolescenziali “a rischio” è molto lunga, dalla violenza gratuita messa in atto contro i coetanei: bullismo, risse, lesioni personali. E la violenza contro le cose: teppismo e danneggiamento, a quella contro sé stessi.