"Presenteremo subito ricorso"

"Il mio cliente ha risposto al gip, chiarendo la sua posizione. In ogni caso, lunedì al massimo presenteremo ricorso contro la misura dell’arresto in carcere".

Contattato telefonicamente, l’avvocato Gerardo Perillo, legale di Maurizio De Simone, ha confermato che seguirà l’ex patron di fatto della pistoiese anche in questa nuova vicenda giudiziaria. Si tratta, in realtà di un’indagine vecchia, che risale al 2021-2022, avviata dalla Procura di Avellino con la Guardia di Finanza e che portò a dicembre del 2022 ad un blitz della Guardia di Finanza nell’edificio dove si trovavano le sedi di Omav e Us Pistoiese.

I finanzieri, evidentemente, stavano cercando documenti e materiale utile che potesse legare la gestione della società di calcio con i proventi della attività illecita.

