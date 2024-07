Premio Vallecorsi. Sono aperte le iscrizioni

PISTOIA

Prosegue inesorabile la cavalcata del "restaurato" Premio Vallecorsi per il teatro, rispolverato di recente dall’associazione Amici del Vallecorsi per il teatro Aps allo scopo di restituire vitalità e importanza a un concorso che vitale e importante lo è stato davvero, indissolubilmente legato alla vita ricreativa delle Officine meccaniche ferroviarie pistoiesi già dal 1949. Sono infatti state aperte le iscrizioni per la sessantunesima edizione del Premio stesso, alla cui selezione lavorerà una giuria di alta caratura teatrale con la giornalista e critica Emilia Costantini, il drammaturgo e sceneggiatore Giuseppe Manfridi e l’attore e regista Neri Marcorè.

Qualche rapida coordinata per chi volesse proporsi: sono accolte opere inedite in forma di dialogo o monologo con una durata approssimativa di cento minuti ciascuna, provenienti da autori italiani ovunque residenti; termine ultimo, il 15 ottobre 2024 (istruzioni e moduli su www.premiovallecorsi.it). La nuova edizione del Premio, con tutto il rinnovato consiglio direttivo, è stata presentata a Palazzo Comunale, con una particolare attenzione spostata su uno dei cuori pulsanti del Premio stesso, ovvero la sezione giovani autori under 30. Per la quale già è stato svolto il lavoro di selezione – una novantina in tutto le opere arrivate -, con il coordinamento del giovane Filippo Bonacchi. "Il percorso ha portato alla scelta del lavoro di una compagnia italo-francese che pensiamo possa avere ottime possibilità di replica a Pistoia come altrove, così come fuori dall’Italia – ha detto Bonacchi -. Assolutamente importante la possibilità di offrire venti giorni di residenza a Villa Stonorov e poter contribuire economicamente alla produzione di quel lavoro: il Vallecorsi offre una tangibile prospettiva".

A illustrare il lavoro fatto per questa 61esima edizione il presidente dell’Aps Luciano Bertini assieme alla direttrice artistica Nicoletta Negri che ha documentato i curricula dei giurati professionisti, mentre Lisabetta Buiani per la Fondazione Caript (che sostiene la sezione under 30) ha invitato l’associazione ad andare avanti per la strada già tracciata. "Credo sia importante ripartire da Pistoia – ha aggiunto l’assessora Benedetta Menichelli -, per raccontare ai tanti della mia generazione che non lo hanno conosciuto cos’era e cos’è il Vallecorsi. Compiuto questo percorso, il Premio ha certamente tutte le carte in regola per spiccare ancora una volta il volo".

linda meoni