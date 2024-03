Premio Nazionale di poesia Pietro Borgognoni. Per gli autori c’è tempo fino al 29 giugno

Si è messa in moto la macchina organizzativa della 57esima edizione del Premio nazionale di poesia Pietro Borgognoni, con la pubblicazione del bando. Il premio, che porta il nome del maestro che dal 1890 al 1917 ha diretto il corpo musicale di Porta al Borgo, diventato dal 1923 Banda Borgognoni, nasce nel 1968 per iniziativa di Giulio Fiorini, animatore della vita culturale della Città di Pistoia e, al tempo, segretario della Filarmonica Borgognoni, di cui diverrà presidente dal 1979 al 1987, che lo gestisce insieme a Giuseppe Simoni, altra figura storica della Borgognoni. Fino alle fine degli anni ’80 il Premio mantiene uno stretto legame con la Filarmonica, poi questo legame, con la scomparsa di Giulio, si fa sempre più debole. Dal 2018 questo legame si rinsalda grazie all’impegno profuso in particolare del professor Giorgio Poli, cui viene affiancata una segreteria esecutiva al cui interno è inserito stabilmente un rappresentante della Filarmonica. Venendo al regolamento, è previsto che le opere partecipanti possano essere sia edite sia inedite, ma mai premiate in altri concorsi. Ai concorrenti è concesso l’invio massimo di tre liriche a tema libero, ciascuna non superiore a trenta versi. Alla poesia prima classificata andrà la cifra di mille euro, alla seconda 600 euro, alla terza 400, con la possibilità di aggiungere un premio speciale. Verrà inoltre premiata la poesia scelta da una classe di una scuola media pistoiese. Le poesie dovranno essere spedite entro e non oltre il 29 giugno prossimo. Cerimonia di premiazione il 30 novembre in Maggiore. Informazioni al 338.8327876; su www.filarmonicaborgognoni.net: [email protected].