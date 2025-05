Premio Ceppo, due giornate di incontri

Entra nel vivo la 69esima edizione del Premio Ceppo Biennale Poesia 2025 con due giornate, oggi, giovedì 8 maggio e domani venerdì 9 maggio, fitte di incontri in due diverse sedi. Protagonista e ospite sarà Garous Abdolmalekian, vincitore del Premio Ceppo Internazionale Poesia Piero Bigongiari, a inaugurare una quattro giorni che vedrà anche la presenza dei sei poeti finalisti al premio Ceppo, con varie iniziative, libri e progetti che saranno presentati, e gli altri Premi Speciali: Loretto Rafanelli (Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia 2025 e Renzo Ricchi (Menzione Speciale Premio Ceppo 2025).

Si comincia oggi, a Firenze, nella Sala del Gonfalone del Consiglio Regionale della Toscana dove alle 16 Paolo Fabrizio Iacuzzi presenta Abdolmalekian con l’introduzione della sua traduttrice dal persiano Fedez Mardani a partire dalle poesie inserite da quest’ultima nell’antologia "Poeti iraniani dal 1921" (Mondadori, 2024). Parteciperanno anche gli studenti del Liceo Linguistico Marco Polo di Firenze, guidati dal professor Francesco Capaldo con domande e commenti sulle poesie per il Premio Ceppo Giovani Poesia; saluti istituzionali del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e della consigliera Cristina Giachi.

Domani la carovana culturale si sposta a Pistoia, nell’Auditorium Terzani della San Giorgio. Sarà qui che alle 16 il poeta iraniano assieme a Loretto Rafanelli incontrerà il pubblico e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (Istituto Anna Frank e i Licei Forteguerri, Savoia, Pacini e Petrocchi) per il Premio Ceppo Giovani Poesia. Il poeta iraniano terrà la Piero Bigongiari Lecture 2025 dal titolo "Accogliere i pellegrini. Il riparo delle sillabe e delle parole" mentre Rafanelli terrà un "Omaggio a Leone Piccioni nel centenario della nascita" (che ricorre domani) e presenterà il suo libro "Lo sguardo senza fine. 1984-2024" (Jaca Book 2025).

"La poesia di Abdolmalekian – dice il presidente Iacuzzi – si colloca nel solco della grande tradizione lirica persiana e del suo impegno civile. Non a caso figura come il più giovane dei poeti antologizzati nel volume Poeti iraniani dal 1921 a oggi, a cura di Faezeh Mardani del giovane Francesco Occhetto, che saranno presenti agli incontri del Ceppo. Una grande occasione di confronto anche con gli studenti".

"Una scrittura sintetica, diretta e priva di retorica – scrive il giurato Segatto nelle motivazioni –, che muove da una prospettiva intima e personale per diventare poi intensa e vibrante quando parla in generale della condizione umana e in particolare delle drammatiche vicende dell’Iran di oggi, delle proteste popolari contro il regime e delle guerre in Medio Oriente". Nel corso della serata i due poeti saranno premiati dalla Giuria Letteraria presieduta da Iacuzzi e composta da Alberto Bertoni, Michele Bordoni, Martha Canfield, Benedetta Centovalli, Giuliano Livi, Giulia Martini, Matteo Moca, Fulvio Paloscia, Filiberto Segatto, Andrea Sirotti, Ilaria Tagliaferri, Gabrio Vitali, Giuseppe Zucco.

linda meoni