Premiazioni toscane a Vignole di Quarrata

Sabato la Federciclismo Toscana ha organizzato le Premiazioni d’Oro 2024 del ciclismo toscano all’Auditorium Marcello Cesare Fabbri della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata. La cerimonia inizierà alle ore 15 con le premiazioni Open del Toscana Circuit. Alle 16,15 la consegna delle benemerenze e onorificenze alle Amministrazioni, di Regione, Province e Comuni, che hanno ospitato le prove di Campionato Italiano nell’ambito della rassegna Toscana Tricolore 2024. Alle 17 la premiazione del Trofeo Franco Ballerini per le società giovanissimi e della Challenge Abilità Toscana, cui seguirà quella relativa a’"6 bici per tre società’ e la Challenge ’Facciamo Squadra’. Infine la premiazione dei vincitori del Trofeo Coni e della Challenge ’Fuoristrada giovanissimi per società’.

Antonio Mannori