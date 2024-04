Pranzo in Porta al Borgo. La Maratonina e le premiazioni. Così si omaggia ancora la Storia

Si scrive "25 Aprile", si legge "HoChi". Per molti infatti, tolte le celebrazioni istituzionali, l’appuntamento più tradizionale della Festa della Liberazione è l’amato pranzo in strada (info: 371.4686805) del circolo HoChiMinh in Porta al Borgo. Dalle 13 tintinnano calici e forchette e dalle 16 musica con Emiliano & Janus Bros, Le Figliole e Lampredonto, con djset degli Hochi All Stars. Prima ancora, dalle 12.30, performance teatrale del gruppo spontaneo Hochi con la regia di Cecilia Lattari. La strada sarà ovviamente interessata da divieti di sosta e transito dalle 9 alle 23 di domani, nel tratto da via Gora e Barbatole a via Porta al Borgo/viale Petrocchi. Anche l’Anpi tira le fila di questo ‘giorno rosso’ del calendario con le iniziative diventate ormai rituali realizzate a braccetto con Arci: alle 9 lo start della Maratonina del Partigiano (48esima edizione; dalle 7.30 alle 12 dello stesso giorno nel tratto di via Bonellina da via Ombrone Vecchio a via dei Pardi previsti divieto di sosta e transito), con premiazioni alle 11. Alle 13 pranzo alla Casa del popolo di Bonelle e alle 16 commemorazione della partigiana Modesta Rossi nell’omonima piazza a Bonelle per poi proseguire verso il cippo di Montechiaro, luogo in cui trovò la morte il partigiano Silvano Fedi. Chiuderà una merenda offerta dalla sezione soci Coop di Pistoia preparata dal Circolo Arci Bugiani. Quella del 25 Aprile sarà anche giornata di tesseramento per l’Anpi provinciale, da sottoscriversi anche in piazza della Resistenza al mattino (ore 11) dove il Cudir (Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune di Pistoia) organizza la tradizionale cerimonia di deposizione della corona al monumento ai caduti, presenti il sindaco Tomasi, il prefetto Messina e il consigliere provinciale con delega alla rete scolastica (istituito divieto di sosta dalle 9 alle 12 nel tratto della piazza che si interseca con via Campo Marzio). Al termine di questo rito, deposizione dei fiori alla tomba di Silvano Fedi al cimitero comunale, con concerto di bande in piazza Duomo a seguire (in caso di maltempo commemorazione in sala maggiore). Pranzo popolare anche al circolo Arci di Torbecchia (alle 13) organizzato col supporto dello stesso circolo dal Partito della Rifondazione Comunista; seguirà alle 15 l’intervento di Rita Scarpinelli, responsabile nazionale antifascismo di Rifondazione Comunista, e uno spettacolo musicale con canti partigiani. Info e prenotazioni chiamando lo 0573.477000 o il 345.8191075. Chiude il calendario (ma il 28 aprile) la commemorazione di Piteccio che ricorda le vittime civili del bombardamento del 28 aprile 1944. Alle 11 santa messa in suffragio delle vittime civili del bombardamento celebrata dal vescovo Fausto Tardelli. Seguirà la deposizione delle corone ai monumenti del paese con la lettura dei nomi delle vittime civili. Alle 13 pranzo nei locali della parrocchia organizzato dagli Alpini.

linda meoni