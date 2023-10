Pracchia, chiusa la provinciale per i lavori al ponte sul Reno

Prima chiusura della Provinciale 632 ai Pracchia che terrà il paese diviso in due per tre settimane. Ne dà notizia la Provincia dopo l’ordinanza. Il provvedimento riguarda la chiusura del ponte accanto all’albergo Melini che non sarà transitabile dalle 7 alle 19 di oggi. I lavori saranno effettuati per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Reno sulla provinciale 632 Traversa di Pracchia. In pratica il paese sarà spaccato in due e, chi volesse raggiungere, a piedi, l’altra parte dell’abitato dovrà salire fino a Pracchia Alta per poi riscendere nella zona della stazione ferroviaria. In automobile c’è solo la possibilità di raggiungere Ponte della Venturina, scendere fino a Sammommè e rientrare sulla ss 66 a metà della valle del Reno, affrontando un percorso lungo e particolarmente scomodo, in alternativa scendere fino a Pistoia e risalire da Le Piastre. Il transito sarà vietato a tutti i veicoli e anche i pedoni non potranno passare. Dovrà essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso. Fino al 26 ottobre di fronte al numero civico 75 divieto di sosta con rimozione forzata. Segnaletica di preavviso e di deviazione in corrispondenza delle intersezioni SS64 Ponte alla Venturina, SS 66 località Ponte di Calcaiola, SS 66 a Le Piastre, SS 66 a Pontepetri, SS 12SS66 alla Lima e SP 632-via dell’Orsigna".

Andrea Nannini