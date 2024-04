Povertà in aumento, allo Spaccio della Solidarietà crescono le richieste

Nel corso del 2023, lo "Spaccio della Solidarietà" ha sostenuto 60 nuclei familiari, ossia circa 250 persone. E si tratta di numeri in crescita del 10% rispetto al 2022. Questa la situazione circa l’"emergenza povertà" sul territorio comunale, stando perlomeno a quanto emerge dai primi dati relativi a tutto lo scorso anno registrati dalla Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo. La confraternita, in collaborazione con la parrocchia di Casalguidi, ha dato vita già da qualche anno ad un progetto volto ad intercettare i bisogni delle fasce economicamente più deboli della popolazione, fornendo generi alimentari e vestiario (ma non solo) a tutte quelle famiglie che versano in condizioni critiche. Lo Spaccio, per l’appunto.

"Raccogliamo le segnalazioni del centro d’ascolto, per poi effettuare un passaggio di controllo con i servizi sociali del Comune – ha spiegato Valeriano Paolacci, direttore della Misericordia, a proposito del funzionamento del servizio – agli utenti viene quindi consegnato un "pacco alimentare" alla settimana o ogni quattordici giorni, a seconda delle varie situazioni. Riusciamo a sostenere questa iniziativa anche grazie a donazioni private. Ma il numero dei cittadini bisognosi che si rivolgono a noi è in aumento".

Durante lo scorso anno, tramite lo Spaccio della Solidarietà sono stati consegnati 770 "pacchi alimentari", per un totale di 9255 kg di cibarie. In alcuni casi, i beneficiari del servizio hanno chiesto aiuto per il pagamento delle utenze: 1057 euro la cifra spesa attraverso lo Spaccio, sotto questo profilo. Cifre che arrivano peraltro in un anno particolare per la Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo: la sezione compie infatti mezzo secolo d’attività, visto che venne fondata nel 1974.

Per una ricorrenza che la confraternita vuole festeggiare con la cittadinanza tramite una serie di iniziative ed eventi che culmineranno nelle celebrazioni del prossimo 8 dicembre, la data individuata come anniversario della piena entrata in servizio. E si spera che per allora anche il quadro sulla povertà possa apparire se non altro in miglioramento.