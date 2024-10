Potenziamento della ferrovia. Cartelli e nuova viabilità: "Ma era meglio la rotatoria"

"Fra qualche giorno verranno posizionati i cartelli per via Quattro Querci, via Simoncini e via Ville, nella zona separata dalla chiusura del casello ferroviario. Siamo in accordo con l’assessore regionale per un incontro urgente per la risoluzione di un’uscita della nuova viabilità direttamente sulla variante e non sul sottopasso di Spazzavento". Lo ha fatto sapere il sindaco Piero Lunardi, facendo il punto sulla nuova viabilità conseguente all’entrata nel vivo dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. Un’operazione preannunciata qualche mese fa, con l’amministrazione comunale che aveva fatto sapere di non condividere in toto la soluzione individuata da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e dalla Regione e che avrebbe preferito la realizzazione di una rotatoria sulla nuova variante che avrebbe così convogliato il traffico al di fuori del centro abitato. L’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana avrebbe infine assicurato l’inaugurazione della rinnovata tratta Montecatini-Pistoia entro il settembre del 2025.

"Nel frattempo, il Comune di Pistoia e Rete Ferroviaria Italiana dovranno asfaltare un tratto di cento metri in alternativa verso via di Gabbiano che servirà anche gli abitanti della collina di Spazzavento – ha spiegato ancora Lunardi – via Quattro Querci, senza sfondo, verrà allargata leggermente e sarà creato uno spazio sulla curva per consentire la manovra alle auto. Al termine dell’intervento verranno infine istallate le barriere fonoassorbenti trasparenti".

G.F.