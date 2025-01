Pontenuovo: "Il Comune chieda almento il senso unico alternato"

La chiusura del ponte del Pontenuovo sarà uno dei temi discussi nel prossimo consiglio comunale che si riunirà il 30 gennaio, alle ore 20, alla villa Smilea. L’iniziativa viene dal gruppo di centrodestra, che ha presentato un’interpellanza al sindaco per sapere "se il Comune di Montale è intervenuto sulla Provincia per sollecitare la riapertura, perlomeno con “senso unico alternato“ e la data di tale parziale riapertura, oltre alla data della fine dei lavori e quindi di una riapertura completa. La premessa è che "ancora una volta i tempi previsti dei lavori non sono stati rispettati e questo porterà inevitabilmente a un ulteriore e prolungato disagio per tutti i Montalesi e non solo loro".

Quanto ai disagi, il centrodestra ricorda che la sua proposta "di un bus navetta supplementare tra la Stazione e le varie frazioni del paese avrebbe potuto tamponare la situazione di disagio in considerazione che le corse presenti sul nostro territorio, nonostante quanto detto dal sindaco a suo tempo in maniera ottimistica, ci risultano insufficienti, in considerazione anche da quanto riferitoci da diversi cittadini". Nell’interpellanza si rileva anche come il prolungamento dei lavori possa comportare un risarcimento ai commercianti che potrà gravare sulla collettività.

All’ordine del giorno anche un’interpellanza di Montale Rinasce sui servizi socio-educativi per bambini e adolescenti, altre due interpellanze del centrodestra sul parcheggio chiuso davanti all’inceneritore e sulla viabilità intorno alla piazza centrale. Si discuterà inoltre di una variante al bilancio di previsione e di un ordine del giorno sul progetto "La partita applaudita" per sensibilizzare sui comportamenti corretti in campo e fuori dal campo di gioco durante le partite giovanili di calcio.

E quindi una mozione di Montale Rinasce per la sospensione della gara per il socio privato nel servizio idrico e una serie di mozioni del centrodestra: per un’indagine dell’autorità di bacino sull’Agna, per la tutela dell’affresco di Soffici e della tomba di Jorio Vivarelli a Fognano, per la bonifica del sito dell’inceneritore, per la creazione di un’isola ecologica, per la ricezione dell’utenza di Alia anche previo appuntamento.

Giacomo Bini