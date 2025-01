Ponte di Pontenuovo. Al via i lavori al cantiere dopo mesi di inattività

Pontenuovo (Pistoia), 9 gennaio 2025 – Publiacqua ha riconsegnato il cantiere alla Provincia il cantiere del Ponte del Pontenuovo e oggi la ditta incaricata ripartirà con i lavori. Lo comunica la consigliera della Provincia con delega alla viabilità Lisa Amidei riferendo l’esito di un incontro che si è tenuto ieri mattina tra la Provincia, la ditta incaricata dei lavori e Publiacqua. Prima della ripresa vera e propria delle attività la ditta incaricata dovrà risistemare il cantiere che è stato danneggiato in parte da alcuni atti vandalici e in parte da chi vi passava abusivamente “in maniera sconsiderata”.

“L’ordinanza di chiusura del ponte stabilisce il termine del 28 febbraio ma l’impegno della Provincia – dice Amidei - è quello di riaprire a senso unico alternato anche prima se sarà possibile”. Appena risistemata la recinzione del cantiere la ditta eseguirà la gettata necessaria per la realizzazione della nuova soletta, cioè per compiere il principale lavoro di consolidamento previsto dal progetto. La gettata avrà poi bisogno di alcune settimane per consolidarsi dopodiché ci potrà essere una riapertura anche parziale del ponte alla circolazione, magari con l’esclusione dei veicoli pesanti.

Il termine del 28 febbraio prossimo previsto dall’ultima ordinanza della Provincia, quella del 19 dicembre scorso, per la riapertura del ponte dovrebbe quindi essere rispettato e anzi, se le fasi dell’intervento procederanno senza intoppi, si può ipotizzare anche una riapertura parziale anticipata. La consigliera Amidei annuncia anche un impegno della Provincia e del Comune per la strada alternativa denominata via Sopra Bure. “Ho ricevuto molte segnalazioni sulle cattive condizioni della strada alternativa via Sopra Bure – dice Amidei - e mi sono accordata con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi nel fare una task force fra operai del comune e la provincia per riparare le buche che si sono create a causa del traffico e del meteo”. Questa collaborazione tra Comune e Provincia è senz’altro una buona notizia per i residenti e per gli utenti della Montalese. Si ricorda che il ponte è stato chiuso per l’esecuzione di lavori di consolidamento ritenuti necessari e urgenti il 23 ottobre scorso con la previsione di finire i lavori e riaprirlo il 20 dicembre 2024.

Lo slittamento al 28 febbraio di tale termine è stato motivato dalla Provincia con una serie di imprevisti “non imputabili all’amministrazione provinciale”. Il primo problema è stata la necessità di deviare i cavi telefonici, il secondo è stato il tempo perso a causa dell’atto vandalico compiuto contro un escavatore il 5 novembre 2024, il terzo e più importante motivo è stata la perdita d’acqua dovuta alla rottura di un tubo idrico del 6 dicembre scorso. L’intervento di Publiacqua si è concluso il 23 dicembre scorso. La Provincia ha chiesto una documentazione che certificasse l’eliminazione di ogni pericolo sul ponte prima di poter riprendere il controllo del cantiere. Dal 23 dicembre fino a ieri nel cantiere non ha lavorato nessuno. L’incontro di ieri tra tutti i soggetti interessati doveva servire a fare il punto della situazione e ha preparare la ripresa dei lavori e la riapertura del cantiere.

Giacomo Bini