Divieto di transito ai mezzi pesanti sul ponte, Pian di Novello isolata da mesi

Pistoia, 28 maggio 2024 – Paese che vai ponte problematico che trovi, è il mantra che unisce i Comuni di Abetone Cutigliano e quello di San Marcello Piteglio. Pian di Novello è potenzialmente isolato dall’11 agosto dello scorso anno dopo l’ordinanza emessa dalla Provincia che prevedeva "il divieto di transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sul ponte sovrappassante il torrente rio piastroso", è la stessa limitazione per il ponte dei mandrini, che rappresenta l’altra possibilità di raggiungere il paese. Pian di Novello è irraggiungibile ai mezzi con portata superiore a 35 quintali. Quindi niente rifornimenti, sia alimentari che per il riscaldamento, niente trasporto pubblico, niente smaltimento dell’immondizia. Una sorta di arresti domiciliari collettivi, si disse nelle assemblee pubbliche in cui si chiedevano interventi risolutivi. La soluzione però si avvicina e lo comunica il presidente della Provincia, Luca Marmo: "E’ stata individuata la ditta che dovrà effettuare i lavori su entrambi i ponti, la stazione appaltante ha dato l’incarico. Entro il mese in corso verrà firmato il contratto. A seguito ci saranno da valutare tutti gli aspetti logistici e quindi aprire i cantieri. Riguardo alla prevedibile tempistica della fine dei lavori ne parleremo in seguito. L’aspetto negativo della vicenda è tangibile nei disagi di cui sono vittima i residenti, l’aspetto positivo invece è quello della sicurezza che per diversi decenni sarà ampiamente garantita".

Invece è notizia di ieri, questa veramente molto apprezzata, che con determina 491 è stato aggiudicato, come si legge nell’atto: "Il servizio di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di installazione nuova barriera stradale bordo ponte sul viadotto Maresca in Comune di San Marcello Piteglio", allo studio dell’ingegnere Valerio Gargari di Roma, per un costo di 13.121,68 euro. Se non nascono nuovi problemi è l’agognato lasciapassare per la riapertura prima dell’estate di un ponte chiuso da ormai quasi sei anni. Nel frattempo un gruppo di paesani si è dato appuntamento per sabato mattina per fare un guard rail umano.