Ponte Buggianese . Vincere per sperare

Contro il Certaldo il Ponte Buggianese si gioca l’intera stagione. La formazione biancorossa è penultima nel girone A di Eccellenza e ha un distacco di ben 10 punti dal Perignano. Vincere, e sperare che la squadra pisana non faccia lo stesso nel derby in programma col Cenaia, terrebbe in vita le poche ma importanti possibilità di salvezza che ha ancora il team pontigiano. "Ci stiamo preparando per questa gara importante - ha dichiarato mister Federico Vettori –. Purtroppo abbiamo buttato via due possibilità importanti, nelle ultime domeniche. Entrambe tra l’altro attorno al 90°. Peccato, perché a quest’ora potevamo essere nella situazione in cui tutto dipendeva da noi. Ora purtroppo non è più così. Quindi oltre che a vincere, dobbiamo sperare anche in un passo falso del Perignano. Però ci approcciamo alla partita come quelli che non hanno nulla da perdere. Quindi andremo sul campo del Certaldo, per dare il massimo". Mister Vettori ha poi aggiunto: "Non credo che i punti persi a fine gara in queste ultime domeniche, siano dovuti ad aspetti fisici o mentali. Quando prendi gol nel recupero, è spesso dovuto anche ad una serie di fattori legati alla casualità. A Fucecchio ci ha punito un batti e ribatti in area di rigore, con la sfera che è finita sui piedi dell’attaccante. Così come domenica scorsa contro il Cenaia". Sul campo del Certaldo, tutti a disposizione per il Ponte Buggianese: Fantini, però, partirà dalla pachina.

Simone Lo Iacono