Politica, cultura e musica via da stasera alla Festa dell’Unità

Nei giardini di "Città futura" in via Don Milani a Spedalino, Festa dell’Unità da oggi, giovedì 19 settembre, a sabato 21. E’ la 66° edizione e dal Pd annunciano tre giorni di iniziative politiche e culturali, attività per bambini e musica. "Siamo contenti che anche quest’anno, grazie alle volontarie e ai volontari, saremo presenti sul territorio con la nostra festa – dichiara il segretario del Pd aglianese, Andrea Acciai –. È un momento significativo di partecipazione per la nostra comunità. È stato un anno importante, con una lunga campagna elettorale che ci ha visti in corsa come centrosinistra per la riconquista del nostro Comune – continua Acciai – e per questo siamo felicissimi di vedere che nonostante il risultato elettorale, la comunità sia forte, presente e partecipe. Ci aspettiamo una grande partecipazione alle iniziative".

Questo il programma, che propone incontri dedicati alla politica e cultura, attività per i più piccoli e tanto buon cibo, per trascorrere serate in convivialità. Stasera, giovedì 19, alle ore 21.30, incontro su "Autonomia differenziata" con Giovanni Tarli Barbieri (professore di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze), Giovanni Sarteschi (avvocato) e la consigliera regionale Federica Fratoni. Piatto speciale, mezze maniche al cinghiale e cinghiale in umido.

Domani, venerdì 20, ore 21.30, confronto sul tema "Verso le regionali 2025: quale scenario per il centrosinistra". Intervengono Diego Blasi responsabile comunicazione della segreteria del Pd Toscana, Simone Morosi della segreteria provinciale e regionale di Sinistra Italiana, Marco Cresci rappresentante per la Valdinievole del Movimento Cinque stelle, Barbara Masini responsabile nazionale diritti di Azione e Manfredi Montalti (segretario provinciale Partito Repubblicano). Piatto speciale impepata di cozze e baccalà alla livornese. Conclusione sabato 21, con un evento rivolto anche ai bambini. Alle ore 18, infatti, la compagnia "I formaggini guasti" presenta lo spettacolo per bambini "Le pagliacciate". Piatto speciale paella. Alle 21.30 Sciabadoga in concerto. Chiusura con i saluti di rappresentanti segreteria regionale Pd.

