Poliambulatorio rinnovato. Si allarga l’offerta di salute

Dopo un’accurata riprogettazione dei locali è stato inaugurato ieri mattina il rinnovato poliambulatorio della Misericordia di Pistoia in via Brunelleschi a Quarrata. "Ambulatori che esistevano già dal 2005 – ha spiegato Roberto Fratoni, amministratore di Misericordia Pistoia Salute srl, di cui la sede di Quarrata, come quella di Casalguidi, è un’articolazione territoriale – è stato fatto un restyling del reparto fisioterapico e un rinnovamento degli ambulatori con l’installazione di nuovi strumenti diagnostici. I medici hanno a disposizione un ecografo di ultima generazione che permette di approfondire, individuare o escludere alcune patologie degli organi interni. Attualmente sono già in funzione le attività ambulatoriali specialistiche di cardiologia, ortopedia, dermatologia, medicina dello sport. Prossimamente partiranno anche quelle di angiologia, urologia, ginecologia e otorinolaringoiatria. Nutriamo forti speranze di poter al più presto effettuare prestazioni sanitarie convenzionate, siamo in attesa di una risposta dalla Asl dopo aver partecipato a una manifestazione di interesse". Un poliambulatorio a Quarrata che potrà dare risposte alle esigenze del territorio, basta guardare ai numeri: delle complessive oltre 150mila prestazioni fornite fino a novembre 2024 dalla società della Misericordia Pistoia Salute, più di 11mila sono state a Quarrata (2481 quelle di Casalguidi).

Al taglio del nastro tra gli altri erano presenti anche Sergio Fedi presidente della Misericordia di Pistoia, il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, rappresentanti dell’amministrazione comunale e Alberto Vasco Banci presidente di Banca Alta Toscana. "Con questo implemento che allarga il ventaglio dell’offerta a ulteriori servizi specialistici pensiamo di arrivare a fare un bel servizio su Quarrata in una zona a metà strada tra la Casa della Salute e il centro città – ha aggiunto Fratoni – è un modello di prossimità sanitaria mirato a garantire ai cittadini anche delle fasce più fragili l’accesso ai servizi".

Già un’eccellenza da 20 anni, anche i locali del centro fisioterapico sono stati riorganizzati, con la sala dove fare gli esercizi di prevenzione e riabilitazione e lo studio dove personale specializzato utilizza sul paziente terapie più specifiche e tecnologiche grazie all’utilizzo di macchinari elettromedicali specifici e di qualità certificata.

Daniela Gori