Pnrr: il 96% dei progetti finanziati avviati, Prefettura di Pistoia coordina

Su un totale di 1242 progetti finanziati, il 96% è già stato avviato. E’ quanto emerso dalla riunione di ieri in Prefettura della Cabina di Coordinamento con lo scopo di approfondire le difficoltà segnalate dai soggetti attuatori e di individuare soluzioni per favorire il proseguimento dei lavori e la corretta implementazione del piano d’azione. Sotto la lente l’attuazione di tutto quanto finanziato con fondi Pnrr. Obiettivo: il successo del piano sul territorio. Alla riunione, presieduta dal viceprefetto vicario, hanno partecipato, tutti gli enti coinvolti come soggetti attuatori. Durante l’incontro – spiega una nota – sono state presentate le specificità progettuali e le criticità riscontrate, accompagnate da proposte concrete per la loro risoluzione. È emerso, inoltre, "un impegno condiviso nel segnalare anche i progetti che non presentano problematiche".

Particolare soddisfazione è stata espressa dal rappresentante della Regione, il quale ha sottolineato il positivo stato di avanzamento dei progetti in Provincia di Pistoia a conferma dell’efficacia delle azioni intraprese. Presente alla riunione anche una rappresentanza della presidenza del consiglio dei ministri – struttura di missione Pnrr, che ha apprezzato "l’opportunità di questi incontri, sottolineando come la collaborazione e il confronto diretto tra tutti i soggetti attuatori siano fondamentali per ottenere una panoramica dettagliata e capillare sullo stato di avanzamento dei progetti sul territorio". In particolare, è stato evidenziato come queste occasioni di confronto permettano di mettere a fattor comune esperienze, proposte e soluzioni condivise per il miglioramento dell’attuazione del Pnrr. L’incontro si inserisce – conclude la nota – "in un processo di continuo monitoraggio che mira a garantire la corretta realizzazione degli interventi previsti, migliorando le sinergie tra le amministrazioni e gli attori locali per superare eventuali criticità e rispettare i cronoprogrammi previsti per il quale la Prefettura di Pistoia continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento centrale, favorendo la collaborazione tra le amministrazioni locali e monitorando attentamente lo stato di avanzamento dei progetti, con l’obiettivo di garantire il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul territorio".