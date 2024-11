Pistoiese porte girevoli. Saluta anche Lauria

In casa Pistoiese ormai le sorprese sono all’ordine del giorno. Dopo l’annuncio della rescissione di Lagonigro, arrivato martedì, ieri pomeriggio è stato Giuseppe Lauria a risolvere ufficialmente il contratto che lo legava alla società arancione. Un addio non del tutto inaspettato, considerando che il mediano era sbarcato a Pistoia a campionato iniziato su indicazione dell’ex tecnico Giacomarro, ma che sorprende comunque per il tempismo con cui arriva, ovvero a tre soli giorni di distanza dall’impegno contro il San Marino. La parentesi alla Pistoiese di Lauria termina con appena sei presenze all’attivo e un totale di 390 minuti.

Non vuole perciò saperne di fermarsi il tran tran di movimenti in organico che sta coinvolgendo la Pistoiese ormai da inizio stagione. Prima di Lauria, a lasciare l’Olandesina erano stati, oltre al già citato Lagonigro, Cardella, Caponi e Tanasa e in precedenza anche Corvino. Dall’altro verso, ad approdare in arancione a stagione in corso sono stati Pinzauti, Lollo, Maldonado e Accardi, oltre ovviamente allo stesso Lauria. Un vero e proprio cantiere aperto quello arancione, che è destinato a rimanere tale anche nel mese di dicembre, quando il mercato invernale animerà trattative in entrata e in uscita per tutto il mondo dilettantistico.

A dare alcune anticipazioni sulle future mosse della Pistoiese è stato il direttore sportivo Massimo Taibi, che ha svelato come il club interverrà con almeno quattro acquisti sia sul fronte giovani che su quello degli over. "Voglio rassicurare i tifosi – ha detto il diesse nel comunicato diramato dal club – perché la società sta lavorando intensamente per farsi trovare pronta a dicembre. Abbiamo le idee chiare: arriveranno due giovani di qualità e due o tre giocatori esperti. D’accordo con mister Alberto Villa, infatti, capiremo come e dove intervenire, con l’obiettivo di rendere ancor più competitiva la rosa arancione. Ci tengo a specificare che Lauria e Lagonigro ci hanno esplicitamente chiesto di andare via. Per quanto riguarda Lagonigro, abbiamo provato a trattenerlo quantomeno fino a dicembre, ma lui voleva avvicinarsi a casa. Vale lo stesso discorso anche per Lauria".

Ma in quali zone di campo potrebbero arrivare gli innesti? Sul tema quote il ragionamento è semplice: arriverà un portiere 2006 che faccia concorrenza a Cecchini e un esterno, verosimilmente 2005, che possa far tirare il fiato a Diodato sulla destra. Il focus principale riguarderà però l’attacco, reparto in cui la Pistoiese dovrà andare a caccia del sostituto di Cardella, provando a portare in arancione finalmente un attaccante che assicuri i gol della risalita.

Michele Flori