Pistoiese formato 3-5-2. Le opzioni di Giacomarro

Ancora un po’ di riposo e poi la Pistoiese tornerà finalmente a sudare sul campo. L’inizio della preparazione è fissato per lunedì 29, quando la squadra si ritroverà a Castelmartini agli ordini del tecnico Giacomarro per il primo giorno di ritiro. Tanti calciatori sono comunque già al lavoro per affinare la condizione atletica in modo individuale. Al momento la rosa della Pistoiese conta 22 elementi, ma è piuttosto probabile che il numero venga ampliato nei prossimi giorni con qualche altra unità tra giovani e giocatori in prova. E allora, facendo tutte le premesse del caso e specificando che si tratta solamente di una prima bozza di formazione, proviamo ad ipotizzare l’undici tipo con cui potrebbero schierarsi gli arancioni.

Al netto, come detto poco fa, di eventuali nuovi acquisti o di calciatori che potrebbero lasciare la squadra nel corso della preparazione. Una delle certezze è il modulo che utilizzerà Giacomarro, il 3-5-2. Se i dubbi sullo schieramento sono praticamente inesistenti, sono invece parecchie le incognite su chi potrebbe essere titolare in un organico dal livello medio molto alto e con alternative in tutti i settori del campo. Partiamo dalle quote, ricordando che è obbligatorio schierare almeno un 2006, un 2005 e un 2004. Tra le quote più piccole ci sono il portiere Lagonigro e i due centrali Cuomo e Morra. Come svelato dallo stesso Giacomarro, l’intenzione è quella di cominciare col portiere under. Spazio quindi al prodotto del vivaio del Frosinone tra i pali, mentre la difesa di conseguenza sarà composta da over. Sono in quattro a giocarsi il posto, con Bertolo e Polvani che dovrebbero partire in vantaggio rispetto a Donida e Mazzei. Gli altri due under saranno utilizzati nelle slot di esterni di centrocampo. A sinistra nettamente favorito, considerando esperienza e curriculum, il 2004 Di Benedetto, mentre a completare il puzzle dei giovani sulla corsia destra dovrebbe esserci il 2005 Diodato. Tanta esperienza in mediana dove ci sono cinque over e il 2004 Grilli per tre posti. Caponi e Greselin potrebbero partire avvantaggiati, ma la sensazione è che Giacomarro deciderà di settimana in settimana chi schierare in base a tanti fattori. Una variante tattica può essere impiegare Kharmoud da esterno inserendo Grilli in mediana o uno dei giovani in difesa.

In attacco Cardella parte davanti agli altri tre giocatori offensivi che verosimilmente sgomiteranno per ritagliarsi spazio accanto all’ex Nocerina. Tra di loro Tascini è colui che ha dimostrato di avere più gol nei piedi, ma occhio anche a Sparacello, che l’allenatore conosce e stima. Il giovane Balleello (2005) è invece pronto a sparigliare le carte.

Michele Flori