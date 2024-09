Pistoiese, è un pari stretto. Rimpianti a Fiorenzuola

FIORENZUOLA

1

PISTOIESE

1

FIORENZUOLA (3-4-2-1): Gilli; De Ponti, Ronchi, Nagy; Lori (45’ st De Simone), Finardi (40’ st Lauciello), Tringali, Ghibaudo (10’ st Sette); Sementa (21’ st Gozzerini), Mosole; Oboe (28’ st Gavioli). A disp. Ansaldi, Bran, Niccolai, Valenti. All. Cammaroto.

PISTOIESE (3-5-2): Lagonigro; Donida (32’ st Tascini), Mazzei, Bertolo; Diodato, Greselin (21’ st Larhrib), Caponi (10’ st Kharmoud), Tanasa (10’ st Basanisi), Dibenedetto (10’ st Grilli); Sparacello, Cardella. A disp. Cecchini, Maloku, Polvani, Balleello. All. Giacomarro.

Arbitro: Cerea di Bergamo.

Marcatori: 16’ st Sementa, 24’ st Kharmoud.

Un punto, buone sensazioni, ma anche un grande rammarico. Si può riassumere con queste tre pillole l’esordio in campionato della Pistoiese, fermata dal Fiorenzuola sull’1-1. Un pareggio che però non rende onore a quanto fatto dalle sue formazioni sul rettangolo verde del Pavesi. La Pistoiese ha infatti disputato una partita più che positiva, cercando sempre di mantenere il pallino del gioco e mettendo più volte in difficoltà la retroguardia rossonera. Dal canto proprio i padroni di casa hanno pensato soprattutto a difendersi, limitandosi a pungere in contropiede quando possibile.

In casa arancione ulteriore rammarico proviene dal fatto che lo svantaggio sia arrivato dopo un clamoroso errore del portiere Lagonigro, che non ha controllato bene un innocuo retropassaggio perdendo il controllo della sfera e regalandola a Sementa che ha ringraziato e firmato il vantaggio per i suoi al quarto d’ora del secondo tempo. La reazione dell’Olandesina non ha tardato ad arrivare, grazie soprattutto ai cambi di Giacomarro che al 10’ della ripresa aveva inserito Kharmoud e Larhrib al posto degli spenti Caponi e Tanasa. Al 24’ sono stati proprio i due nuovi entrati a costruire la rete del pareggio. L’ex Carpi è andato al tiro da posizione defilata, sulla traiettoria si è fatto trovare pronto Kharmoud che sotto misura ha siglato l’1-1.

Riportato il risultato in parità, gli arancioni hanno continuato ad attaccare, anche se è servito un salvataggio di Diodato a porta vuota per impedire al Fiorenzuola di firmare il raddoppio. Un salvataggio che poi ha dovuto fare anche la difesa di casa in pieno recupero sul colpo di testa di Sparacello, che era stato abile a scavalcare il portiere, ma non ad imprimere al pallone sufficiente forza Tutto sommato però alla Pistoiese si può rimproverare poco. Bertolo e compagni hanno cambiato marcia rispetto all’esordio stagionale. Il campionato sarà lungo e impegnativo e i ko di Ravenna e Piacenza lo confermano. Intanto la Pistoiese riparte da un punto e da tanti segnali incoraggianti.

Michele Flori