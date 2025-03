Pistoiese e Azimut, siglata partnership triennale

Una partnership che dà ulteriore lustro alla Pistoiese, in quanto siglata con una delle realtà più radicate sul territorio nazionale nel settore dei servizi finanziari. Nel pomeriggio di ieri, presso la sede societaria in Via delle Olimpiadi, il club arancione ha dato ufficialmente il via all’accordo con Azimut, che sarà Platinum Sponsor, in particolare col nuovo Tnb Project - Azimut, che si svilupperà attraverso lo spin off parziale della rete di consulenti finanziari in Italia del Gruppo Azimut. Un accordo di durata triennale che rafforza, la volontà della Pistoiese di strutturarsi in modo significati anche fuori dal campo, come sottolineato dal presidente Sergio Iorio: "Conosco Azimut per questioni lavorative da anni e quando ho esposto loro il progetto della Pistoiese abbiamo trovato una sinergia fondata sul lavoro di squadra e sulla volontà di raggiungere traguardi sempre più importanti. La partnership durerà tre anni e anche in questo modo abbiamo voluto dare un segnale: il nostro è un accordo basato sul lungo periodo".

La parola è poi passata a Mauro Massironi, Ceo della Business Area 10 di Tnb Project – Azimut: "Ci siamo calati in questa realtà perché condividiamo con Sergio Iorio i valori del calcio e dello sport. Siamo un’azienda che in Italia opera da oltre 35 anni, ma che a stretto giro di posta lancerà il progetto Tnb, legato ad una nuova realtà bancaria: una sfida che va di pari passo con quella che sta affrontando la società arancione". Massironi ha poi ricordato come, rispetto agli accordi di sponsorizzazione già esistenti in passato tra Pistoiese e Azimut, il nuovo progetto rappresenti un ulteriore passo in avanti: "È un segnale di continuità ma anche di evoluzione. L’insediamento della nuova proprietà ci ha permesso di fare un upgrade importante, ampliando una sinergia ed estendendola su una durata triennale che denota progettualità e lungimiranza. Il nostro business? Siamo una società di gestione del risparmio, raccogliamo risparmi di privati, lo gestiamo e lo investiamo nei mercati finanziari".

Michele Flori