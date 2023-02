La Pistoiese in consiglio comunale. Sabella: "Fatture di fine anno saldate"

L’assessore Alessandro Sabella al consiglio comunale

Pistoia, 7 febbraio 2023 - Una interpellanza, quella presentata dal capogruppo in consiglio comunale dei Civici Riformisti, Tina Nuti, per chiarire i rapporti tra il Comune, la Pistoiese e la società Omav alla luce della recente visita da parte della Guardia di Finanza negli uffici della stessa società e della rottura dei rapporti tra la Pistoiese e la Omav.

Il tutto tenendo conto della formalizzazione di un accordo tra l’amministrazione comunale e la società arancione per la rateizzazione del mancato pagamento di 41.125 euro riguardante l’utilizzo degli impianti stadio Melani, campo sportivo Turchi, Frascari, e Pistoia Ovest da gennaio a giugno 2022.

Una serie di punti presentati dalla consigliera Nuti per sapere "se l’amministratore unico della Pistoiese, Alessandro Gammieri, abbia o meno informato l’amministrazione della visita della Guardia di Finanza", se il Comune abbia avuto contatti con la proprietà della Pistoiese, che tipo di rapporti ci sono tra l’amministrazione e la Omav, "se l’amministrazione – ha incalzato Nuti – fosse stata informata dello spostamento della sede della Pistoiese, se il Comune aveva assunto informazioni sulla solidità della proprietà della Pistoiese, se la società arancione abbia saldato la prima rata".

Quesiti a cui l’assessore alla promozione sportiva, Alessandro Sabella ha risposto in maniera molto chiara ed esplicita punto per punto . "Da parte della Pistoiese non c’è stata nessuna comunicazione riguardo la visita della Guardia di Finanza – afferma Sabella –. A novembre su richiesta dell’amministratore Gammieri c’è stato un incontro richiesto dalla Pistoiese perché volevano alcune delucidazioni sulla possibilità di concessioni pluriennali sia sullo stadio che sul campo di Pistoia Ovest. Abbiamo ascoltato le loro richieste poi saranno gli uffici preposti a dare le risposte. In merito a che tipo di rapporti ci sono con la società Omav, la risposta è che non c’è nessun rapporto, non abbiamo rapporti con sponsor o altri. Non siamo stati informati dello spostamento della domiciliazione delle sede e riguardo alle informazioni sulla solidità della proprietà il Comune non ha titolo per fare accertamenti diversi da quelli previsti dal codice dei contratti".

Risposta secca anche sul fronte economico. "Sulla rateizzazione accordata alla Pistoiese per il mancato pagamento delle fatture da gennaio a giugno 2022 per un totale di 41.125 euro – chiude Sabella –, la Pistoiese ha pagato le rate di novembre e di dicembre".